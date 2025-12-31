إقامة ندوة قرآنية بعنوان (العربية لسان الثقلين) في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظّم المجمَع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة ندوة قرآنية بعنوان (العربية لسان الثقلين)، وذلك في مسجد وحسينية مالك الأشتر (رضوان الله عليه) في العاصمة بغداد.

وأشرف على تنظيم الندوة معهد القرآن الكريم في بغداد التابع للمجمَع.

وتضمنت الندوة محاضرة ألقاها الدكتور محمد الواضح، تناول فيها مكانة اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ولسان النبي الأكرم وأهل بيته (عليهم السلام)، مشيرًا إلى دورها المحوري في حفظ الهوية الدينية والثقافية للمجتمع، وأهميتها في فهم النصّ القرآني والسنّة الشريفة.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الحاضرين عبر طرح الأسئلة والمداخلات، في أجواء سادها الحوار العلمي والنقاش الثقافي والديني البناء.

ويواصل المجمَع العلمي للقرآن الكريم تنظيم مثل هذه الندوات؛ بهدف تعزيز الوعي القرآني، وتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية بوصفها ركيزة أساسية في فهم معاني القرآن الكريم وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام).

........

انتهى/ 278