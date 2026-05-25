إيران تسقط طائرة مسيرة معادية في الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نجحت القوات الإيرانية في الساعات القليلة الماضية في إسقاط طائرة مسيرة معادية فوق مياه الخليج الفارسي، باستخدام مسيرة "آرش كمانكير" المزودة بأنظمة جديدة.

وتُعدّ هذه العملية، التي نُفّذت باستخدام نظام ذي قدرات خفية، رسالةً واضحةً وحاسمةً من إيران.

وفي هذا الصدد، أوضحت الجهات المختصة أن "هذه إشارةٌ منّا لضمان عدم تمكّن أي طائرة مسيّرة خفية من اختراق سماء الخليج الفارسي".

ويُعدّ هذا الإجراء تأكيدًا جديدًا على سيادة إيران الكاملة وأمنها على المجال الجوي للخليج الفارسي، وعلى جاهزية قواتها الدفاعية للتصدي لأي عدوان، ولا تزال التفاصيل الفنية والتشغيلية لهذا النظام الجديد طي الكتمان.

وبالتزامن مع هذا التطور الأمني ​الهام، تستمر حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي وفق تخطيط دقيق، وقد أُعلن لجميع السفن التي سبق لها الحصول على التصاريح اللازمة للمرور، ضرورة استكمال مساراتها على محوري الدخول والخروج من هذا الممر المائي الدولي بحلول نهاية الليلة، ويُظهر هذا التوجه أمن الملاحة البحرية وإدارتها بكفاءة في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في العالم.

