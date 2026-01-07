إقامة ندوة علمية عن كتاب (منار الهدى) للشيخ البحراني في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقامت الهيأة العليا لإحياء التراث التابعة للعتبة العباسية المقدسة ندوة علمية عن كتاب (منار الهدى) بالتعاون مع مركز أهل البيت (عليهم السلام) الثقافي في قضاء المدائن بالعاصمة بغداد.

وشهدت الندوة حضور عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن التراثي، إذ قدم السيد رياض الفاضلي محاضرة علمية استعرض فيها أبرز الإصدارات المحققة الصادرة عن مركز إحياء التراث التابع للهيأة، وهو كتاب (منار الهدى في إثبات النص على الأئمة الاثني عشر النجبا)، لمؤلفه الشيخ علي بن عبد الله البحراني (ت 1319هـ).

وتسعى الهيأة العليا لإحياء التراث عبر إقامة الندوات والفعاليات العلمية إلى إحياء التراث الإسلامي الأصيل، والتعريف بالمؤلفات المحققة، ودعم الحركة البحثية والفكرية، بما يسهم في ترسيخ الهوية العلمية والثقافية وتعزيز التواصل المعرفي بين الباحثين والمهتمين بالشأن التراثي.

