مصر تمارس ضغوطاً على الأزهر لدعم الإمارات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أفاد تقرير بأن الرئاسة المصرية ضغطت على الأزهر، المرجع السني الأعلى، لإعلان دعمه العلني لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى في "المواجهة" الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر مقربة من الأزهر قولها: "في بداية الحرب الحالية، طالبت أجهزة الدولة الأزهر بالانحياز بشكل قاطع لدول الخليج وتجنب أي إشارة إلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف مصدر آخر: "أكدت الرئاسة المصرية بوضوح وصراحة أن هناك مصالح جوهرية مع دول الخليج والولايات المتحدة لا يمكننا التضحية بها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة... وأن الأزهر سيتحمل مسؤولية فقدان المصريين لوظائفهم في الخليج إذا اتخذ موقفاً مخالفاً". وخلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي السابق على إيران في يونيو/حزيران 2025، وصف الأزهر الحرب التي استمرت 12 يوماً بأنها "عدوان من الكيان المحتل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

بحسب موقع ميدل إيست آي، فإن "الموقف السابق أغضب الإمارات"، رغم أنها لم تكن هدفًا للعمليات الانتقامية الإيرانية آنذاك. وانتقدت صحيفة الخليج الإماراتية، الناطقة باسم نظام آل نهيان، موقف الإمام الأكبر أحمد الطيب في ذلك الوقت. ومنذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أصدر هذا المركز العلمي السني في القاهرة أربعة بيانات، لم يُدن أي منها الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية، ما يُشير إلى تحول في موقفه عن موقفه خلال حرب العام الماضي. وأشار البيان الأخير، الصادر مطلع مايو، إلى الضربات الإيرانية الانتقامية على المصالح الأمريكية في الإمارات باعتبارها "عدوانًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جارتها المسلمة، الإمارات العربية المتحدة".