الروبية تهبط إلى أدنى مستوى لها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تدرس الهند عدة إجراءات لتحقيق استقرار الروبية التي تشهد تراجعاً مستمراً، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة المصرفية، والتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وأفاد التقرير أيضاً بأن كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الهندي، بمن فيهم المحافظ سانجاي مالهوترا، عقدوا اجتماعات عديدة هذا الأسبوع لمراجعة التدابير الرامية إلى مواجهة انخفاض قيمة العملة الهندية بعد أن هوت إلى نحو 97 روبية للدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها في تاريخها.

وتأتي هذه الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الهندي في وقتٍ تُشكل فيه أسعار النفط المرتفعة وتراجع الثقة في أسواق السندات العالمية ضغطاً كبيراً على العملة الهندية، ما دفعها إلى أدنى مستوى تاريخي لها. وأضاف التقرير أن اعتماد الهند الكبير على واردات النفط والغاز من الخليج العربي أدى إلى فقدان الروبية الهندية نحو 6% من قيمتها منذ بدء الحرب الإيرانية، في إشارة إلى العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية. كما ذكرت بلومبيرغ أن ارتفاع تكاليف الطاقة من المتوقع أن يزيد التضخم في الهند، ما قد يُجبر بنك الاحتياطي الهندي على رفع أسعار الفائدة. بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، بلغ سعر صرف الروبية الإيرانية 96.10 روبية للدولار الأمريكي عند نشر التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن اقتصادات كبرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما فيها كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا والهند، تتأثر بشكل مباشر بالتبعات السلبية لما وصفه التقرير بـ"الحرب غير الشرعية" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورغم مشاهدة هذه الدول لآثار الصراع المدمرة ومعاناتها منها، لم تُبدِ أي منها حتى الآن أي استعداد لإدانة هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، بل التزمت الصمت حيال هذه القضية.