بيان صادر عن 150 عالمًا وأستاذًا من الشيعة والسنة من الحوزات العلمية الإيرانية بشأن بيان الأزهر الخير

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدر 150 عالمًا وأستاذًا من علماء الشيعة والسنة من الحوزات العلمية في جمهورية إيران الاسلامية حول بيان الأزهر الأخير .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأزهر الشريف، بصفته أحد أقدم المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، قدَّم في عهد زعامة الشيخ محمود شلتوت (رحمه الله تعالى) صورة خالدة عن العقلانية الفقهية، والإنصاف العلمي، والحرص على وحدة الأمة الإسلامية من خلال إقرار المذهب الجعفري إلى جانب المذاهب الأربعة عند أهل السنة. وهذا الإرث التقريبي هو الذي جعل للأزهر مكانة مرجعية موثوقة في وعي المسلمين.

استناداً إلى هذا الاحترام التاريخي، قام جمع من العلماء والأساتذة من الحوزات العلمية في إيران بدراسة البيان الأخير للأزهر بعناية، والذي وصف فيه الإجراءات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعبيرات مثل «الاعتداء» و«البغي». إن هذا التوصيف، من منظور الفقه الإسلامي ومعايير الإنصاف، لا يتوافق مع الحقائق الميدانية والأسس الشرعية للدفاع المشروع، إذ نص القرآن الكريم على مشروعية الدفاع ضد العدوان، بل ووجوبه: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» (البقرة: 190).

وتزداد هذه الملاحظة أهمية حين نرى أن بعض دول الخليج الفارسي، على خلاف الآية الكريمة: «لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ» (المائدة: 10)، توفّر قواعدها العسكرية وإمكاناتها اللوجستية والاستخباراتية لتمكين الاعتداء العسكري من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن ثم، فإن تجاهل مصدر الاعتداء والتركيز حصراً على الرد الدفاعي لإيران يتناقض مع معايير الحكم العادل ويفوّت مقتضى الآية الكريمة: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة: 194).

من المثير للدهشة أن بيان الأزهر الأخير قد زعم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شنت هجمات على المدنيين والمنشآت الاقتصادية لبعض دول الخليج الفارسي، بينما هجمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية بالكامل، وتستند إلى أسس فقهية، وهي مقصورة على فترة القتال البالغة أربعين يوماً، وموجهة فقط نحو القواعد العسكرية للمعتدي المرتبط بأمريكا.

إن صمت الأزهر تجاه الفظائع الكبرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة من البر والجو والبحر عبر بعض من دول الخليج الفارسي، لا سيما الإمارات، ضد إيران، يثير التساؤل: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (البقرة: 44). ألم يكن بإمكان الأزهر أن يرسل رسالة، أو يصدر بياناً، أو يرسل وفداً إلى مدينة ميناب ليشاطر أهلها ألمهم، كما فعلت بعض مجموعات العلماء من الشيعة والسنة، ويواسي أسر 168 طفلاً وطفلة من مدرسة شجرة طيبة؟

في هذا السياق، فإن ازدواجية مواقف الأزهر تثير شبهات حول تأثير الضغوط السياسية والانتماءات القومية، وتضعف مكانته كمؤسسة مستقلة وتقريبية. ففي حين يدعو الأزهر إيران لاحترام السيادة والقوانين الدولية، فإنه يظل صامتاً عن اعتداءات الكيان الصهيوني وإنشاء القواعد العسكرية الأمريكية في الدول العربية المجاورة، خلافاً للآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» (المائدة: 8). وهذا الموقف المتناقض لا يتفق مع مقتضى الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» (الحجرات: 6) ومع تاريخ الأزهر المشهود في التقريب والعقلانية.

وعلى أساس ذلك، نحن الموقعون على هذه الرسالة، استناداً إلى الآية الكريمة: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (النحل: 125)، نؤكد على استقلالية الأزهر العلمية وضرورة البحث المستقل والمراجعة الفقهية-القانونية، وندعوه لإرسال وفد للاطلاع على آثار الاعتداءات الأمريكية-الصهيونية في إيران، وتعزيز العلاقات العلمية والحوار المباشر بين المراكز الإسلامية، خصوصاً الحوزة العلمية في قم. ونحن على استعداد لإجراء أي مناظرة فقهية وعلمية مع أساتذة الأزهر وفق معايير الإنصاف والعدالة.

ونسأل الله تعالى أن يهدي قلوب المؤمنين إلى الحق والعدل، ويرسخ وحدة الأمة الإسلامية.

الموقعون على الرسالة، الأساتذة الأجلاء في الحوزات العلمية الشيعة والسنة، آيات الله وحجج الإسلام والمسلمين:

1.جلیل جلیلي، إمام جمعة أهر

2.حمید شهریاري، الأمين العام لمجلس التقريب بين المذاهب الإسلامية

3.السید سعید حسیني، أستاذ في الحوزة العلمية وإمام جمعة كاشان

4.السید أبو الفضل موسوي، مدير مركز خدمات الحوزات العلمية في أذربيجان الشرقية

5.عبد الرضا عرب، مدير البحث في مدرسة آية الله مدني العلمية

6.عبد المجید مقامي، نائب رئيس الجمعية العامة لمدرسي حوزة قم العلمية

7.علي مطهري صدر، نائب شؤون التعليم في حوزة أذربيجان الشرقية العلمية

8.علیرضا فرهنگ، أستاذ في الحوزة العلمية وإمام جمعة مدينة آران وبيدغل

9.فاضل هیدجي، أستاذ بحث الخارج في حوزة تبريز العلمية وإمام جمعة تبريز المؤقت

10.ماموستا السید عارف حسیني، إمام جماعة أهل السنة في جامعة سنندج

11.ماموستا مامود کلشي نجاد، إمام جمعة أهل السنة في أورميا

12.محمد حسین بهرامي، رئيس مركز البحوث الحاسوبية للعلوم الإسلامية

13.محمد حسین کتابچي، أستاذ في الحوزة وإمام جمعة قمصر كاشان

14.محمد کعبي، أستاذ في حوزة قم العلمية ومدير مدرسة الإمام الحسين (ع) في قم

15.محمد وکیلي، مدير مجموعة الحوزة والرجال الدين في معهد الدراسات الاستراتيجية

16.محمد تقي دشتي، عضو الهيئة العلمية ونائب شؤون البحث في مركز البحوث الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي

17.محمدرضا إسلامي تبار، إمام جمعة كاشان المؤقت

18.المولوي علي رضا یعقوبي، إمام جمعة أهل السنة في سمنغان، عضو مجلس الإفتاء لأهل السنة، وعضو الأمانة المركزية لتخطيط مدارس أهل السنة

19.میر علي سید رسولي، نائب شؤون التعليم في حوزة أمير المؤمنين (ع) في تبريز

20.إبراهیم عبدي نجاد، باحث في حوزة قم العلمية

21.أحمد غلامعلي، عضو الهيئة العلمية في جامعة القرآن والحديث

22.أحمد قاسمي، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

23.أسد أسدي، أستاذ المستويات العليا في حوزة تبريز العلمية

24.إسماعیل روشن، مدير حوزة تبريز العلمية

25.أصغر إسلامي تنها، عضو الهيئة العلمية في جامعة باقر العلوم (ع)

26.أكبر تاريخي، أستاذ في حوزة تبريز العلمية

27.أکرم محمدلو، أستاذة في جامعة الزهراء (س) وخبيرة في الفقه بالمركز الوطني للإجابة عن الأسئلة الدينية

28.أمید إزانلو، عضو مجلس إدارة جمعية اقتصاد حوزة قم العلمية

29.أمیر حسین فرجي، نائب شؤون التهذيب والتربية في حوزة كاشان العلمية

30.آیت بيان، أمين المجلس العالمي للتشيع

31.تقي لطفي، أستاذ الفقه في حوزة قم العلمية

32.جعفر بچاري، أستاذ المستويات العليا والبحث الخارج في حوزة قم العلمية

33.جعفر واضحي آشتیاني، أستاذ المستويات العليا وأمين لجنة التوجيه للرثاء والدعاء في الحوزات العلمية

34.جواد إبراهیمي، أمين مجموعة العمل الثقافي في مركز البحوث الإسلامية التابع لمجلس الشورى

35.حامد اهتمام، دكتور في علوم الاتصال الاجتماعي ونائب الشؤون الثقافية والتبليغية لمكتب الدعوات الإسلامية في أصفهان

36.حبیب حائري زاده، أستاذ المستويات العليا

37.حجة الله عباسي، أستاذ مساعد في مجموعة العلوم التربوية بمعهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

38.حسن آخوند قرقي، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

39.حسن خیري، رئيس جامعة آزاد الإسلامية في قم، رئيس جمعية الدراسات الاجتماعية لحوزة قم العلمية، وأستاذ كامل في علم الاجتماع بجامعة آزاد الإسلامية

40.حسن شکوري، القائم بأعمال الرئيس وعضو مجلس إدارة جمعية الإمامة لحوزة قم العلمية

41.حسن غفاري فر، أستاذ المستويات العليا في الفقه وعضو الهيئة العلمية بجامعة باقر العلوم (ع)

42.حسین أحمدي شاهرودي، أستاذ بحث الخارج في الفقه والأصول، مؤسس مركز التوجيه العلمي الإمام أمير المؤمنين (ع)

43.حسین بستان، أستاذ مشارك في معهد العلوم الاجتماعية التابع لمعهد الحوزة والجامعة

44.حسین بنیادي، أستاذ دروس الخارج وعضو الجمعية العامة لمدرسي حوزة قم العلمية

45.حسین پژوهنده، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

46.حسین دلدار، أستاذ في الحوزة والجامعة

47.حمید رضا بهروزي زاد، أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلمية في جامعة عمران والتنمية بهمدان

48.حمید رضا غريب رضا، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة

49.حمید رضا کثیري، ممثل الفضلاء والطلاب في مدينة نور

50.ذبيح الله نعیمیان، عضو الهيئة العلمية لمجموعة العلوم السياسية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

51.ذبيح الله فاطمي بيرانوند، أستاذ في حوزة قم العلمية

52.رحیم رحیمي، أستاذ المستويات العليا في حوزة تبريز العلمية

53.رسول فرهادي، ممثل طلاب وفضلاء شرق محافظة كرمانشاه

54.رضا رمضان نرگسي، أستاذ مساعد في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

55.روح الله شيرمهد، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية ومدير مدرسة الإمام موسى بن جعفر (ع) الفقهية والبحثية

56.زهرا أنواري، أستاذة في جامعة الزهراء (س)

57.زهرا دالوري پاریزي، أستاذة في جامعة الزهراء (س) وعضو الهيئة العلمية في جامعة آزاد الإسلامية

58.زينب محمدرضائي، مدرسة في حوزة العلوم الدينية للنساء

59.سمیة حاجي إسماعیلي، عضو الهيئة العلمية لمجموعة العلوم الاجتماعية في معهد المرأة والأسرة

60.السید جلال رضوي همداني، أستاذ بحث الخارج في الفقه والأصول بحوزة قم العلمية

61.السید حسن اعتمادي، متولي مدارس آية الله اعتمادي العلمية

62.السید حسن نجاتی زاده، مدرس المستويات العليا في الحوزة والجامعة

63.السید حمید جوشقاني، عضو مجلس إدارة جمعية اقتصاد حوزة قم العلمية

64.السید سجاد إيزدهي، مدرس بحث الخارج في حوزة قم العلمية

65.السید عباس موسوي مطلق، أستاذ في حوزة قم العلمية

66.السید علیرضا طباطبائي، أستاذ مساعد في جامعة العلوم القضائية والخدمات الإدارية

67.السید محتبى میردامادي، أمين مجموعة تفكير الحوكمة والتشريع

68.السید محمد حسین هاشمیان، أستاذ مشارك في مجموعة العلوم الاجتماعية بجامعة باقر العلوم (ع)

69.السید محمد علي فقیهي، أستاذ دروس الخارج في الفقه والأصول بحوزة قم العلمية

70.السید محمد كاظم رجائي، عضو مجلس إدارة جمعية اقتصاد الحوزة وعضو الهيئة العلمية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

71.السید محمد صادق موسوي نسب، عضو الهيئة العلمية ورئيس مجموعة العلوم التربوية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

72.السید نواب موسوي، مدرس المستويات العليا في حوزة قم العلمية وعضو نخبة التبليغ المجتمعية

73.السید إحسان رفيعي علوي، أستاذ المستويات العليا ومدير وأستاذ مشارك في جامعة باقر العلوم (ع)

74.السید أمیر سخاوتیان، أستاذ في الحوزة والجامعة

75.السید باقر سیدي بنابي، أستاذ بحث الخارج في حوزة تبريز العلمية

76.السید حسین مؤمني، مدرس في حوزة قم العلمية

77.السید علي أكبر نوري، أستاذ الفقه في جامعة الزهراء (س)

78.السیدة پاري راستگويي، مدرسة في حوزة العلوم الدينية للنساء

79.شهاب الدين علائي نجاد، أستاذ المستوى العالي في حوزة قم العلمية

80.صالح عبد الله بور، مدير حوزة صادقية تبريز العلمية

81.صمد سعیدي، باحث في فقه التربية وأمين الجمعيات العلمية في حوزة قم العلمية

82.عادل بايرامي، نائب شؤون البحث في حوزة صادقية العلمية وأستاذ في الحوزة والجامعة في تبريز

83.عباس إبراهیمي، باحث في العلوم الإسلامية

84.عباس آيينه چي، عضو الهيئة العلمية في جامعة الأديان والمذاهب الإسلامية

85.عبد المجید زهادت، مدرس المستويات العليا في الحوزة وأستاذ مساعد في الجامعة المصطفى (ص) العالمية

86.عبد الحسین خسروپناه، مدرس بحث الخارج في الفقه وأستاذ كامل في الفلسفة بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي

87.عبد الله بهارلويي، أستاذ المستويات العليا والبحث الخارج في حوزة قم العلمية

88.عبد الله جلالي، مدير مجموعة التربية في معهد البحوث الإسلامية التابع للإذاعة والتلفزيون

89.علي إحتشام، أستاذ في حوزة قم العلمية

90.علي أصغر مجتهدزاده، أستاذ في حوزة قم العلمية وقاضٍ متقاعد في المحكمة العليا للبلاد

91.علي أكبر معلم، عضو الهيئة العلمية في معهد البحوث الإسلامية للثقافة والعلوم

92.علي أميني أطهر، أستاذ في حوزة قم العلمية وممثل الطلاب

93.علي إيزدي، رئيس مجمع ممثلي محافظة أصفهان، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

94.علي رضا پیروزمند، أستاذ في حوزة قم العلمية والهيئة العلمية في الجامعة العليا

95.علي شيروي، أستاذ العلوم العقلية في حوزة قم العلمية

96.علي صفدري، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

97.علي قرباني، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية وممثل طلاب وفضلاء مدينة قائنات

98.علي گنج بخش (خراساني)، أستاذ المستويات العليا في الفقه ومدير معهد لوح وقلم البحثي

99.علیرضا استاديان، باحث في حوزة قم العلمية وأستاذ جامعي

100.علیرضا جرگاني، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

101.علیرضا فلاحت منش، أستاذ المستويات العليا والبحث الخارج في مدرسة الإمام الكاظم (ع) ودار الشفاء

102.فرج الله هدايت‌نيا گنجي، أستاذ كامل في مجموعة الفقه والقانون بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي

103.فرهاد عابدي، أستاذ في الحوزة والجامعة

104.قاسم عسگري، عضو مجلس إدارة جمعية اقتصاد حوزة قم العلمية

105.كريم خان محمدي، أستاذ كامل في جامعة باقر العلوم (ع)

106.كميل قنبرزاده، أستاذ المستويات العليا وعضو مجلس إدارة جمعية اقتصاد حوزة قم العلمية

107.لطف الله سجادمنش، أستاذ في الحوزة والجامعة، عضو مجمع ممثلي الطلاب

108.مجید مويدي، أستاذ في الحوزة وعضو الهيئة العلمية في جامعة لرستان

109.محسن أفروغ، دكتور في العلوم السياسية، أستاذ في حوزة قم العلمية

110.محسن أكبر شاهرودي، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

111.محسن صفدري، أستاذ التفسير في حوزة قم العلمية

112.محسن فاضلي نيا، أستاذ ومستشار المستوى العالي في حوزة قم العلمية

113.محسن مؤمني، باحث في الدراسات الاستراتيجية للثورة الإسلامية

114.محمد استوار میمندي، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

115.محمد باقر خراساني، باحث في حوزة قم العلمية وأستاذ جامعي

116.محمد باقري صدر، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

117.محمد حسین باقرزاده، ممثل طلاب وفضلاء فريدونكنار

118.محمد حسین محمودي، مدرس الأخلاق الإسلامية في الحوزة العلمية

119.محمد رضا برته، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

120.محمد سلطاني، أستاذ المستوى العالي في حوزة قم

121.محمد صادق طباطبائي نجاد، عضو مجلس إدارة جمعية اقتصاد حوزة قم العلمية وعضو الهيئة العلمية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

122.محمد عباسي، أستاذ في حوزة قم العلمية وممثل طلاب وفضلاء مدينتي مرند وجلفا

123.محمد متقي، ممثل طلاب وفضلاء تويسركان

124.محمد محمدي صیفار، أستاذ في حوزة أذربيجان الشرقية العلمية

125.محمد ملك زاده، عضو الهيئة العلمية في معهد الثقافة والفكر الإسلامي

126.محمد مهدي محققي، باحث في فقه الخبر والمدير العام لوكالة رسا للأنباء

127.محمد هادي مروج طبسي، دكتوراه متخصصة في فلسفة التربية والتعليم من معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

128محمد هادي هدايت، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

129.محمد جواد توکلي، رئيس جمعية الاقتصاد الإسلامي في حوزة قم العلمية وعضو الهيئة العلمية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

130.محمد صادق شکري، أمين جمعية التربية والتعليم الإسلامي في حوزة قم العلمية

131.محمد علي دهقان، ممثل طلاب مهريز

132.مجید دهقان، أستاذ مشارك وعضو الهيئة العلمية في معهد المرأة والأسرة

133.مرتضى حسیني سيستاني، أستاذ في الحوزة والجامعة

134.مرتضى صالحي، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الإسلامي في حوزة قم العلمية

135.مريم إسماعیلي، مديرة مجموعة الدراسات الثقافية في جامعة الزهراء (س)

136.مسیح بابامیر، أستاذ معارف الأسرة

137.مصطفى جمالي، أستاذ مشارك في أكاديمية العلوم الإسلامية في قم

138.مصطفى شیری، أستاذ الفن والإعلام في حوزة قم العلمية

139.مصطفى فيض، عضو مجلس إدارة جمعية التربية في حوزة قم العلمية

140.مصطفى میردار وطن، ممثل طلاب وفضلاء آزادشهر في محافظة كلستان

141.معصومه ظهیري، مدرسة في الحوزة والجامعة

142.مهدي فرمانیان، أستاذ مشارك في مجموعة المذاهب الكلامية بجامعة الأديان والمذاهب الإسلامية

143.مهدي أبوطالبي، عضو الهيئة العلمية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

144.مهدي أمیدي نقلبري، أستاذ مشارك وعضو الهيئة العلمية في معهد الإمام الخميني (ره) التعليمي والبحثي

145.مهدي روشنائي، مدرس المستوى العالي في حوزة قم العلمية

146.مهدي سليماني أردهالي، أستاذ بحث الخارج في الفقه والأصول بحوزة قم العلمية

147.مهدي گرامي بور، هيئة علمية في جامعة قم

148.مهدي میرزاجاني، أستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

149.مهدي نورافكن، أستاذ في الجامعة المصطفى (ص) العالمية

150.هادي يعقوب زاده، عضو الهيئة العلمية في جامعة الفن الإيرانية وأستاذ المستويات العليا في حوزة قم العلمية

