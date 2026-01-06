اعتقال عناصر ضاعلة في أعمال الشغب في محافظة قزوين الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قائد شرطة محافظة قزوين شمال غرب ايران عن تحديد هوية العناصر الرئيسية الضالعة في أعمال الشغب والإخلال بالنظام العام والأمن في المحافظة، وإلقاء القبض عليهم خلال عدة عمليات ناجحة.

ونقلاً عن الموقع الإخباري لشرطة قزوين، صرّح العميد محمد قاسم طرهاني مساء الاثنين، موضحًا تفاصيل العملية: في العملية الأولى، تم تحديد هوية خمسة من المحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب، الذين استغلوا هواجس المواطنين المعيشية لإثارة الفوضى وانعدام الأمن في المدينة، وأُلقي القبض عليهم من قبل قوات الأمن.

وأضاف: في عملية أخرى، تم تحديد هوية أربعة أشخاص كانوا يكتبون شعارات مسيئة للدولة والمقدسات ، وأُلقي القبض عليهم من قبل قوات الأمن في الوقت المناسب.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ العملية الثالثة، صرّح قائد شرطة قزوين قائلاً: "أُلقي القبض في هذه العملية على خمسة من مثيري الشغب الذين كانوا يصنعون ويجهزون أدوات ومعدات تخريبية. وقد عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والمواد الحارقة، بما في ذلك زجاجات المولوتوف وقنابل يدوية الصنع، وتمت مصادرتها".

المزيد: إيرواني: اختطاف مادورو وزوجته انتهاك للقانون الدولي...نفاق أميركا في دعم الشعب الإيراني

وقال العميد طرهاني أن: "التحقيقات الأولية تُظهر أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ينوون تضليل الرأي العام وتنفيذ أعمال تخريبية باستخدام تنكرات مزيفة، بما في ذلك زي قوات التعبئة (البسيج) وقوى الامن الداخلي، الا انه تم أحبط مخططهم بيقظة القوى الامنية".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن: "الشرطة ستلاحق أي عمل يمسّ الأمن القومي وسلامة المواطنين بحزم ودون تساهل، وستتعامل مع مرتكبيه وفقاً للقانون

....................

انتهى / 323