عدوان صهيوني يستهدف قرى في جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استهدفت غارات للجيش الإسرائيلي قرى في جنوبي وشرقي لبنان، بعد أن إصدار إنذار بالإخلاء لسكانها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف بهذه الغارات مبان في قرى: ‏المنارة وعين التينة (في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان) - ‏أنان وكفر حتى (جنوب لبنان)، لكونها بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني، حسب زعمه.

وتستمر "دولة الاحتلال الصهيونية" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، فيما التزم "حزب الله" بالاتفاق بالكامل.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد في ديسمبر الماضي، أن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح ستشمل المنطقة بين ضفتي نهر الليطاني جنوبا، ونهر الأولي شمالا.

وكما ان حكومة نواف سلام تكتفي بالإدانة في بعض الأحيان وتلتزم الصمت في أحيان كثيرة رغم العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان .

....................

انتهى / 323