مسلمون نيجيريون في كانو يحيون الذكرى السادسة لاستشهاد الجنرال سليماني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تجمّع مئات المسلمين النيجيريين في ولاية كانو لإحياء الذكرى السادسة لاستشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الفريق قاسم سليماني، ورفاقه، الذين اغتيلوا قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون الثاني 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

يُعتبر سليماني شخصية محورية في الدفاع عن الشعوب المضطهدة في غرب آسيا، حيث قاد الحرب ضد الجماعات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش، في سوريا والعراق.

كما يُشيد به لنضاله من أجل حرية فلسطين ضد إسرائيل، ووصفه قادة المقاومة الفلسطينية بأنه عماد جبهة المقاومة بعد استشهاده.

بدأت المراسم، التي أقيمت مساء الجمعة في مسجد فاج الجمعة بولاية كانو، شمال نيجيريا، بصلاة خاصة على روح سليماني وأبو مهدي المهندس.

ألقى الشيخ سنوسي عبد القادر، رجل الدين الإسلامي وممثل الشيخ إبراهيم زكزاكي في كانو، خطاباً سلط فيه الضوء على حياة سليماني ورسالته وتضحياته. وأكد أن سليماني لم يكن مجرد فرد، بل كان فكراً راسخاً في قلوب الناس في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه بعد ست سنوات من اغتياله، لا تزال المقاومة ضد الإرهاب والظلم تزداد قوة.