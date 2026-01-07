صدور العدد "134" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد الرابع والثالثون بعد المئة (134) من مجلة الآفاق المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة في المحاور التالية:

1.الإمام الخامنئي في لقاء مع عائلات شهداء الاقتدار في يوم مولد أمير المؤمنين: سنواجه العدو بكل قوة وسنركّعه بمؤازرة الشعب

2.كلمة رئيس التحرير: زينب والرواية الواعية

3.مدير الحوزات العلمية يراسل شيخ الأزهر بشأن التحديات الثقافية لمونديال 2026

4.مؤتمر تكريم مبلّغي الأربعين الدوليين: رسالة وحدة وعالمية من قلب الزيارة الحسينية

5.إحياء تراث «صاحب عبقات» في أصفهان: الجلسة التمهيدية للمؤتمر الدولي لتكريم العلّامة مير حامد حسين اللكنهوي

6.قبس من نور: حين يصبح الإيمان عدلًا ويصير العدل إنسانًا – قراءة في شخصية الإمام علي عليه السلام –أحمد باقر الطويل

7.صدر حدیثاً: «ولاية الفقيه في حوزة النجف (دراسة مقارنة)» – الشيخ د. خليل عبد الأمير رزق

8.تعريف بكتاب: «منطق فهم القضية المهدوية» – د. عدنان هاشم الحسيني

9.علماء وأعلام: آیة الله السید هاشم الطباطبائي الحکیم قدس سره

10.شهداء الفضيلة: الشهيد ثقة الإسلام الشيخ محمد سجاد اليوسفي رضوان الله علیه

11.سيماء الصالحين

12.الجزء الثاني من مقالة: استقطاب غير المتدينين – التحديات والأساليب– بقلم محمد درويش

13.مقالة: «النظام العادل الإسلامي» في الخطاب الاستراتيجي لإيران – محمد محمودي كيا

14.مصطلح الأسبوع: مصطلح الكراهة في رسائل علمائنا الأبرار وأبعاده التربوية – الشيخ حسين التميمي

15.اقتباسات: تنمية الفطرة لا صناعة الإنسان – من كلمات الشهيد مرتضى مطهري

16.کلمات للحیاة

17.شعر وقصيدة: في رثاء عقيلة بني هاشم السيدة زينب عليها السلام – آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني

18.مقالة: تأصیل مرجعیة الفقهاء – د. محمد حسین الصغیر

19.نصیحة نفسیة: «اختر خوارزمياتك!»

20.ملاحظة: من التأملات الرجبیة – الشیخ عماد الکاظمي

21.تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة والعلمیة الشیعیة: مرکز صبا الإسلامي

اطلب النسخة الالكترونية من هنا PDF

.....................

انتهى / 323