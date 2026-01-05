ترميم آنية صفوية نادرة يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أنجزت ملاكات شعبة المختبر في متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات التابع للعتبة العباسية المقدسة أعمال الترميم والصيانة لآنية نادرة تعود إلى الفترة الصفوية، يزيد عمرها على ثلاثة قرون.

وشملت أعمال الترميم تنظيف القطعة ومعالجة آثار التقادم الزمني والعوامل البيئية، مع الحفاظ على نقوشها الأصلية التي تتضمن اسم الصانع (محمد بن الحاجي درويش عباجي) وتاريخ صنعها (1131هـ)، وذلك باستخدام مواد وتقنيات علمية معتمدة في المختبرات المتحفية المتخصصة.

وتتميّز الآنية المصنوعة من النحاس الأحمر بزخارف نباتية دقيقة على هيأة أشرطة فنية تزيّن مركزها وجوانبها، ما يجعلها واحدة من أبرز مقتنيات مجموعة الأواني المعدنية في المتحف، ودليلًا واضحًا على المستوى التقني والفني المتقدم الذي بلغه الحرفيون في تلك الحقبة، جامعةً بين القيمة الجمالية والدلالة التاريخية.

ويحرص متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات على صون وترميم القطع التاريخية النادرة وفق أحدث المعايير العلمية المتحفية، بما يضمن الحفاظ عليها وعرضها بصورة تليق بمكانتها الحضارية، وتقديمها للباحثين والزائرين بوصفها شاهدًا حيًا على عمق الإرث الحضاري الإسلامي.

