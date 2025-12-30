شرطة الاحتلال تعتقل عدداً من "الحريديم" خلال تظاهرات ضد قانون التجنيد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عدداً من المتظاهرين من "الحريديم" الذين خرجوا للاعتراض على قانون التجنيد.

ووفق "هيئة البث" الإسرائيلية، خرج المئات من "الحريديم" للتظاهر في مدينة "بني باراك"، مطالبين بإلغاء القانون الذي يلزمهم بالخدمة العسكرية في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقوا الطريق السريع رقم 4 الرابط بين "بني باراك" و"تل أبيب"، ما تسبب بشلل مروري واسع.

وأُصيب قبل نحو أسبوع، 13 شخصاً من "الحريديم" في مواجهات عنيفة جرت مع قوات الشرطة قرب شارع "بار إيلان" في القدس، على خلفية اعتقال "حريدي" فار من الخدمة.

ويأتي هذا التصعيد الذي يشهده كيان الاحتلال من حيث الاحتجاجات شبه اليومية، في ظل أزمة متفاقمة بين الأحزاب الدينية وحكومة الاحتلال حول التجنيد الإلزامي، وهو ما يهدد استقرار الائتلاف الحاكم، خصوصاً بعد تصريح وزير "الأمن" الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في كانون الأول/ديسمبر، عن "أهمية دمج اليهود الحريديم في الجيش"، مشيراً إلى "هدف تجنيد 50% من المستهدفين خلال السنوات السبع المقبلة، مع الحفاظ على نمط الحياة والقيم الدينية".

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر، قبل أيام، نية نتنياهو بحل "الكنيست" والذهاب نحو انتخابات مبكرة، وذلك بسبب "صعوبة تمرير قانون تجنيد الحريديم".