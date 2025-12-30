تستضيف مساجد تتارستان برنامجاً تعليمياً شتوياً خاصاً للأطفال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيم برنامج تعليمي خاص للأطفال في مساجد جمهورية تتارستان. وقد نُظّم البرنامج تحت إشراف إدارة العلوم والتربية التابعة للإدارة الدينية لمسلمي تتارستان، وفقًا لما ذكره موقع مسلمون حول العالم.

ويهدف البرنامج، الذي يجمع بين الجوانب الدينية والتعليمية والصحية، إلى استغلال عطلة الشتاء في تعليم وتدريب الأطفال وطلاب المدارس، بنينًا وبناتًا، ضمن إطار منهج تعليمي متكامل يرتكز على تنمية المعرفة، وترسيخ القيم، وتعزيز الصحة.

وتشمل أهداف البرنامج تعريف الأطفال بمبادئ العلوم الإسلامية، كالعقائد والفقه وقصص الأنبياء واللغة العربية وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الأخلاق الإسلامية، وتنمية السلوك الإيجابي لدى المشاركين.

وتُقام الأنشطة التعليمية والترفيهية للبرنامج بشكل منفصل للبنات والبنين.

يُراعي البرنامج مختلف الفئات العمرية واحتياجاتها التعليمية والنفسية، موفراً بيئة تعليمية مناسبة وآمنة تُساعد الأطفال على التفاعل فيما بينهم والاستفادة القصوى من محتوى البرنامج.

إضافةً إلى البُعدين العلمي والتعليمي، يُسهم هذا الحدث في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال من خلال أنشطة مُنظمة ومتوازنة تهدف إلى تنمية شخصية الطفل المسلم.