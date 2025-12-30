إعلام إسرائيلي: تقديرات تشير إلى هجوم سيبراني.. خلل واسع يضرب شبكات الاتصالات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصاب خلل واسع النطاق، اليوم الثلاثاء، خدمات الاتصالات والإنترنت في "إسرائيل"، وسط تقدير خبراء فنيين بأن الخلل ناجم عن هجوم سيبراني، نظراً لاتساع نطاق التأثير وشموله شبكات الألياف البصرية والهواتف الخلوية في آنٍ واحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن ملايين المستخدمين واجهوا انقطاعاً في خدمات الهواتف المحمولة، وتوقفاً في وصلات الإنترنت، واضطرابات في عمل التطبيقات والمواقع الرئيسية، مشيرةً إلى أن "الحدث استثنائي ولا يقتصر على مزوّد واحد، ولا يُعدّ خللاً موضعياً أو محدوداً".

وفيما لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بأن السبب هجوم سيبراني، أفادت التقديرات الأولية بأن "طبيعة الخلل واتساعه يضعانه قيد المتابعة الدقيقة من الجهات التقنية والتنظيمية والأمنية".

وأعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أنها تدير الحدث بالتعاون مع شركة "بارتنر"، وبحالة تأهّب مع شركات اتصالات أخرى، خشية اتساع نطاق الخلل.

وسُجّلت أعداد غير اعتيادية من المكالمات إلى مراكز الخدمة، حيث أفاد مركز خدمة "بارتنر" بوجود أكثر من 1200 شخص ينتظرون في الطابور.

من جهتها، قالت شركة "بارتنر" إن اضطرابات متقطعة أثّرت في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفاز لدى بعض العملاء، مؤكدةً العمل على إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.

وأوضحت وزارة الاتصالات، في بيان، أنّ خللاً وقع خلال الساعات الأخيرة في شبكة الهاتف المحمول لشركتي "بارتنر" و"هوت موبيلي"، مؤكدةً استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية حتى عودة الخدمات بالكامل.

وفي وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، أعلنت "بارتنر" عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي بالكامل، واعتذرت عن الإزعاج المؤقت.