قادة المسلمين والمسيحيين الشيعة في إسلام آباد یدعون إلى الوحدة ضد الظلم والقمع في جميع أنحاء العالم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى وفد من علماء الإمامية الباكستانيين بأسقف كنيسة باكستان، مؤكدين على القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية، وداعين إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتعايش السلمي، وتضافر الجهود لمواجهة الظلم والاضطهاد في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقارير، أجرى الوفد رفيع المستوى محادثات مع الأسقف فريدريك جون، أسقف كنيسة الثالوث الأقدس وكنيسة باكستان، في جو ودي وبنّاء، ركز على القواسم المشتركة الدينية والتحديات الإنسانية العالمية.

المعتقدات المشتركة والاهتمامات العالمية خلال اللقاء، ناقش الجانبان الأسس المشتركة بين الإسلام والمسيحية، بما في ذلك الإيمان بالوحي الإلهي، ومكانة الأنبياء، وأهمية التعاليم الأخلاقية.

كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مؤكدين على الحاجة المُلحة للسلام والعدل والتعاون بين أتباع الديانات السماوية في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

أبرزت المناقشات المخاوف بشأن الحرب والقمع والظلم الاجتماعي وتآكل الكرامة الإنسانية، حيث شدد الطرفان على مسؤولية الزعماء الدينيين في تعزيز الرحمة والتعايش والمساءلة الأخلاقية.