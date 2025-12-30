حوار بين الأديان بين المسلمين والمسيحيين في بنغالورو، الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تزامنًا مع ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، نظمت لجنة الحوار بين الأديان بولاية كارناتاكا برنامجًا تمحور حول الحوار الإسلامي المسيحي في كنيسة القديسة مريم بمدينة بنغالورو.

جمع هذا الحدث أفرادًا من المجتمعين الإسلامي والمسيحي، حيث أكد المنظمون أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام والتعاون بين أتباع الديانتين.

وشدد المطران جوزيف سوسايناثان، مطران بنغالورو ورئيس لجنة الحوار بين الأديان في كارناتاكا، على أهمية استمرار الحوار بين الأديان من أجل السلام، مشيرًا إلى أن قيمًا كالسلام والمحبة والرحمة مشتركة بين الإسلام والمسيحية.

وخلال البرنامج، تُليت أدعية من التراثين الإسلامي والمسيحي.

وفي كلمته، أشار ظفر الحسن إلى مكانة السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام) في التعاليم الإسلامية، مسلطًا الضوء على القواسم اللاهوتية المشتركة بين الديانتين.

وفي ختام الفعالية، أعرب الأب فيناي كومار، أحد المنظمين، عن أمله في أن تستمر حوارات مماثلة بين الأديان في المستقبل، مما يساهم في تعزيز السلام والتفاهم المتبادل في جميع أنحاء المنطقة.