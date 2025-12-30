تاكر كارلسون: التهديد الإسلامي مبالغ فيه، وإسرائيل تغذي الإسلاموفوبيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال تاكر كارلسون، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، في مقابلة صحفية، إن المخاوف بشأن "الإسلام المتطرف" في الولايات المتحدة مبالغ فيها للغاية، محملاً إسرائيل وداعميها مسؤولية نشر الخوف من المسلمين في المجتمع الأمريكي.

وفي حديثه لمجلة "ذا أميركان كونسيرفاتيف"، قال كارلسون إنه على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية، لم يعرف شخصًا واحدًا في الولايات المتحدة تضرر من "الإسلام المتطرف".

وأشار بدلاً من ذلك إلى أزمات مثل الإدمان والبطالة وتعاطي المخدرات، ومشاكل اجتماعية أوسع نطاقًا تؤثر على الشباب الأمريكي، مؤكدًا أن ملايين الأمريكيين يعانون ويموتون نتيجة لهذه المشاكل، وليس بسبب المسلمين.

كما جادل بأن بعض المنصات الإلكترونية تشكل تهديدًا أكبر بكثير من "الإسلام المتطرف"، مضيفًا أن هذه التحديات لا علاقة لها بالإسلام نفسه.

ووصف كارلسون تصور الإسلام كتهديد بأنه "كذبة" لا تتوافق مع الواقع المعيش لمعظم الأمريكيين.