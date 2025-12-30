علماء الشيعة يطالبون بسنّ قانون صارم ضد عمليات الإعدام خارج نطاق القانون

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــخلال المؤتمر السنوي لمجلس الأحوال الشخصية الشيعي لعموم الهند، الذي عُقد في إمامبارة آصفي التاريخية، طُرحت مطالبٌ بسنّ تشريعات صارمة للحدّ من تزايد حوادث القتل الجماعي في البلاد.

كما دعا المؤتمر إلى تشكيل لجنة على غرار لجنة ساشار لمراجعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطائفة الشيعية في الهند، وتوفير حصص منفصلة لهم. وبحضور رجال الدين والوعاظ وممثلي المنظمات الاجتماعية، تمّ اعتماد العديد من المطالب الأخرى بالإجماع.

بدأ المؤتمر السنوي لمجلس الأحوال الشخصية الشيعي بتلاوة آيات من القرآن الكريم. وفي كلمته أمام الحضور، أعرب رئيس المجلس، مولانا سائم مهدي، عن امتنانه للعلماء والوعاظ والمثقفين ومسؤولي مختلف الجمعيات الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد والولاية لحضور المؤتمر رغم البرد القارس. كما خاطب الشباب وشرح لهم أهمية تشكيل المجلس.

قال مولانا ياسوب عباس، الأمين العام والمتحدث باسم المجلس، إن الإمام علي (عليه السلام) قال إن اليوم الذي يتوقف فيه الناس عن النضال من أجل حقوقهم هو اليوم الذي يبدأ فيه الظلم. لذلك، يجب على المرء أن يواصل النضال من أجل حقوقه وأن يرفع مطالبه إلى الحكومة.