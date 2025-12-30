رجل مسلم في الهند يُربط إلى عمود ويُضرب بسبب مزاعم تتعلق بلحم البقر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انكشفت حادثة مروعة للعنف الجماعي في مقاطعة جوبالجانج بولاية بيهار، حيث تم تقييد رجل مسلم إلى عمود كهربائي وضربه علنًا للاشتباه في حيازته لحم بقر محظور.

وقد أثارت الحادثة، التي تم توثيقها بهواتف محمولة وانتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الخوف بين المسلمين، وأثارت قلقًا بالغًا بشأن تطبيق القانون خارج نطاق القانون في الولاية.

تم التعرف على الضحية، وهو أحمد آزاد، من سكان منطقة مركز شرطة بارهاريا في مقاطعة سيوان المجاورة.

كان آزاد يستقل دراجة نارية في منطقة ماثيا التابعة لمركز شرطة ناجار عندما أوقفته مجموعة من الرجال المرتبطين بجماعات هندوتفا متطرفة.

قال شهود عيان إن الرجال فتشوا آزاد دون أي سند قانوني، زاعمين أنهم عثروا على صندوق يحتوي على لحم محظور.

وسرعان ما تجمع المزيد من الناس، وتم تقييد آزاد إلى عمود كهربائي وضربه في العراء في ظل البرد القارس.

في الفيديو المنتشر، يُسمع أحد الرجال يقول: "لقد قبضنا عليه وبحوزته لحم محظور. يوجد معبد قريب. كانت نواياه سيئة". ويقول صوت آخر: "يبدو أن هذه الدراجة مسروقة أيضًا".

لم يُقدّم الفيديو أي دليل يدعم هذه الادعاءات.