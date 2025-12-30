تصريحات رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، المعادية للمسلمين في البرلمان تثير انتقادات حادة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أثارت تصريحات رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، في مجلس الولاية مؤخرًا، انتقادات واسعة النطاق. فقد واجه رئيس الوزراء انتقادات لاذعة بعد قوله إن حكومته لن تترك المعارضين "لائقين حتى لقراءة الفاتحة"، وهو تصريح اعتُبر تهديدًا مبطنًا، لا سيما للمسلمين.

والفتيحة هي سورة قصيرة من القرآن الكريم تُتلى في الصلوات المفروضة على المسلمين أو كجزء من طقوس الجنازة.

وقد أدانت المعارضة وخبراء القانون هذا التصريح، قائلين إنه يزج بالدين في السياسة ويبث الخوف.

ووصف زعيم المعارضة، ماتا براساد باندي، هذا التصريح بأنه "لا يليق بشخص يشغل منصبًا دستوريًا"، قائلًا إن يوغي استخدم مرجعًا دينيًا للترهيب بدلًا من معالجة قضايا الحكم.

ويرى المنتقدون أن هذا التصريح يُؤدي إلى الاستقطاب ويُثبط النقاش الديمقراطي. وقد أدلى يوغي بهذا التصريح خلال نقاش حاد في المجلس، ردًا على انتقادات المعارضة بشأن إساءة استخدام شراب السعال الذي يحتوي على الكوديين.