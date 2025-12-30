مدير الحوزات الدينية الإيرانية: مهرجان الفنون السماوية يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لفنون الحوزات الدينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال آية الله علي رضا أعرافي، مدير الحوزة العلمية الإيرانية، أن مهرجان الفنون السماوية يعكس الإمكانات العميقة، التي غالبًا ما يتم تجاهلها، للحوزات العلمية في تنمية فنون سامية قائمة على الإيمان، متجذرة في الروحانية والفكر الإسلامي.

وفي كلمته في الحفل الختامي للدورة العاشرة من مهرجان الفنون السماوية، الذي أقيم في قاعة مؤتمرات الحوزة العلمية بالإمام الكاظم (عليه السلام)، أكد آية الله أعرافي على الدور المحوري للفن في الارتقاء بالإنسان وبناء الحضارة الإسلامية.

وقد نظم هذا الحدث نائب الحوزة العلمية للدعاية والشؤون الثقافية.

وفي كلمته أمام العلماء والفنانين والأساتذة وطلاب الحوزة العلمية من إيران ودول أخرى، وصف المهرجان بأنه "تجسيد للصلة الوثيقة بين الفن والفكر الديني"، مشيدًا بجودة وتنوع الأعمال التي قدمها الفنانون المنتسبون للحوزات العلمية.

وقال: إن الفن المتعالي -المنبثق من الصلاة والقرآن الكريم وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام)- قادر على هداية البشرية من براثن الابتذال والمادية إلى آفاق روحية وإلهية سامية.

وأكد أن هذا الفن يتطلب تعميقًا فكريًا، وبناءً منهجيًا للمدارس، وقيادةً نخبويةً في المعاهد والجامعات.