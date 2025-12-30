تستضيف النجف الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمت في مدينة النجف الأشرف المقدسة مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد قائدي النصر، الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بحضور شخصيات دينية وعلماء وعامة الناس.

وحضر الفعالية، التي نُظمت بالتعاون مع قوات الحشد الشعبي ولجان محلية في النجف، آية الله السيد مجتبى حسيني، ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق، الذي ألقى كلمة رئيسية. كما كُرِّم في المراسم رفاق القائدين اللذين استشهدا معهما.

وسلطت المراسم، التي أُقيمت تحت شعار "الشهادة والفخر"، الضوء على إرث المقاومة والتضحية والوحدة الذي جسّده الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

أكد المتحدثون في الفعالية على الدور المحوري الذي لعبه الشهيدان في مواجهة الإرهاب والدفاع عن سيادة وكرامة دول المنطقة.