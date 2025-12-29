رجل دين شيعي إيراني: أهل البيت (ع) هم محور الهداية للمجتمع الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد ممثل قائد الثورة الإسلامية في محافظة مركزي بإيران أن أهل البيت (عليهم السلام) يمثلون المحور المركزي لهداية المجتمع الإسلامي، والمعيار الأساسي للعمل والحركة والحكم في إطار الإسلام.

وقد أدلى آية الله قربان علي دوري نجف آبادي بهذه التصريحات خلال درسه في الفقه، حيث شرح بالتفصيل مكانة أهل البيت (عليهم السلام) السامية، وضرورة التمسك بنهجهم في الحياة الفردية والجماعية.

وقال: "إن وجود أهل البيت (عليهم السلام) هو المحور الرئيسي لهداية المجتمع الإسلامي.

لا ينبغي لأحد أن يسبقهم أو يتخلف عنهم. يجب على جميع الأفراد والمؤسسات الرجوع إلى هذا المعيار الإلهي". أكد آية الله دوري نجف آبادي أن الانحراف عن منهج أهل البيت، سواءً كان ذلك إهمالاً أو تطرفاً، يُضلّ المجتمع.

وقال: "على المتأخرين العودة إلى هذا المنهج، وعلى المتقدمين العودة إليه والسير فيه"، مشدداً على ضرورة التوازن والاعتدال والالتزام الصارم بالمبادئ الإسلامية.