معهد "وايزمن" الصهيوني الذي تعرض لصواريخ إيرانية ماذا يقدم من خدمات لجيش الاحتلال+(فيديو)

يُعد مركز أبحاث وايزمن في مدينة "رحوفوت" واحداً من أكثر المراكز البحثية حساسية في إسرائيل، فهو ليس مجرد مؤسسة أكاديمية، بل يُعتبر ذراعاً علمياً أساسياً.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تعرضت المؤسسة العلمية "وايزمن" في جنوب تل أبيب المحتلة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً لهجوم صاروخي إيراني، وهي مؤسسة كانت تقدم خدمات تقنية للجيش المحتل.

أبرز الخدمات التي يقدمها هذا المركز للجيش الصهيوني تشمل:

•تقنيات الذكاء الاصطناعي.

•أنظمة الرصد والمراقبة.

•تحليل واسع للبيانات الاستخبارية.

•توجيه الطائرات المسيّرة.

•تطوير الأسلحة الذكية وشبه الذكية.

•تحسين أنظمة التوجيه والتعقب الدقيق.

•تطوير تقنيات التشويش والحماية الإلكترونية المتقدمة.

•أبحاث في مجال التكنولوجيا النووية ومصادر الطاقة المشابهة.

•حماية الشيفرات العسكرية.

•اختراق أنظمة العدو.

•إنتاج أدوية خاصة للعسكريين في ساحات القتال.

•دعم الأنظمة العسكرية الفضائية.

•تطوير أنظمة ملاحة دقيقة بديلة عن الـ GPS.

•توفير اتصالات مشفّرة في البيئات العدائية، وغيرها.

خريجو هذا المركز ينخرطون في أقسام عسكرية حساسة ويشاركون في تحديث الأسلحة المستخدمة لخدمة دولة الاحتلال الصهيونية .

وقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز احتراق أحد مباني هذا المركز، إلا أن الرقابة العسكرية فرضت تعتيماً واسعاً على الحادثة.

ما جرى لم يستهدف مجرد مبنى، بل أصاب العقل العلمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وإيران بعثت رسالة لهذا الكيان المحتل للأراضي الاسلامية رسالة واضحة خلال هذه الحرب: التكنولوجيا التي تسعى لإزهاق أرواح شعبنا لن تحظى بأي حصانة.

