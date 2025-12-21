الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على لبنان ويستهدف مناطق مدنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ واصل العدوّ الصهيوني، اعتداءاته على لبنان وسيادته ومواطنيه أمس السبت، عبر إطلاق الرشقات الرشّاشة، والاستهدافات، وخرق الأجواء اللبنانية، وتحليق الطيران المسيّر فوق أجواء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ليستمرّ كيان الاحتلال بذلك في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بضوءٍ أخضرَ أميركي.

في التفاصيل، استهدفت محلّقتان مفخختان منزلًا مدنيًّا خاليًا من السكان في بلدة بليدا، ليكشف الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" عليه، ويتبيّن لهما خلوّه من أي وسائل عسكرية أو سلاح.

وشنّت مسيّرةٌ صهيونيةٌ غارةً على أطراف بلدة الطيبة الجنوبية، استهدفت أرضًا مفتوحةً دون وقوع إصابات.

وتعرّض الطريق الفرعي بين بلدتي العديسة وكفر كلا لرشقاتٍ رشّاشةٍ مصدرها جنود العدوّ في مستعمرة "مسكاف عام"، كذلك، ألقت محلّقةٌ صهيونيةٌ قنبلةً صوتيةً على شاطئ رأس الناقورة.

إلى ذلك، خرق الطيران المسيّر الأجواء اللبنانية، وحلّق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى جنوبية شملت أجواء حومين التحتا، رومين، المحمودية، الجرمق، العيشية، ومدينة النبطية. وشمل التحليق أيضًا بلدات الطيبة، دير سريان، ومركبا. وفي البقاع، شمل تحليق الطيران المسيّر أجواء الهرمل وقرى القضاء.

