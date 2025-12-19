منظومة الموسوعة الشاملة لقراءة وكتابة القرآن بثلاث لغات (العربية، الفارسية، الإنجليزية)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تُعدّ "الموسوعة الشاملة لقراءة وكتابة القرآن" واحدة من الإنجازات العلمية البارزة لمركز طباعة ونشر المصحف في إیران، والتي فتحت آفاقاً جديدةً أمام الباحثين في العلوم القرآنية في مجال قراءة وكتابة المصحف الشريف، وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

إن مركز طباعة ونشر المصحف الشريف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخلال ثلاثة عقود من نشاطه، لم يقتصر دوره على مجال طباعة ونشر المصاحف فحسب، بل لعب أيضاً دوراً فريداً في مجال البحوث التقنية والقرآنية.

والموسوعة الشاملة لقراءة وكتابة القرآن هي منظومة علمية شاملة ومتعددة اللغات (الفارسية، العربية، الإنجليزية)، تتناول بشكل تخصصي دراسة مفردات القرآن في مجالات رسم المصحف، وضبط المصحف، والقراءات القرآنية، والوقف والابتداء.

وتم إطلاق هذا الموقع العلمي لأول مرة في العالم الإسلامي بجهود مركز طباعة ونشر المصحف الشريف للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعمل بهدف دعم الباحثين والمهتمين بالعلوم القرآنية على المستوى الدولي.

