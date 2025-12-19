قبائل يمنية في محافظة ذمار تنظم وقفة تنديد بالإساءة للقرآن الكريم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نُظمت بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة تنديدا بالإساءة الأمريكية الممنهجة للمصحف الشريف.

وخلال الوقفة استنكر المشاركون الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم على خلفية التصرف المسيء الذي أقدم عليه أحد المرشحين الأمريكيين بوضع نسخة من المصحف الشريف في فم خنزير في اعتداء سافر على مقدسات المسلمين ومشاعرهم.

وأكدوا رفضهم القاطع لمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تعكس خطاب كراهية والتحريض الديني، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإدانتها ومحاسبة مرتكبيها.

وأدان المشاركون بأشد العبارات الجريمة الأمريكية المسيئة للقرآن الكريم. وحملوا أمريكا ومعها بريطانيا والعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة على هذه الإساءة المتكررة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، التمسك بالقرآن الكريم، كتاب الله العظيم الخالد ومنهجه القويم وصراطه المستقيم، مصدر هوية الأمة وكرامتها.

وأفاد بأن أي إساءة للقرآن الكريم هي اعتداء مباشر على الأمة الإسلامية، ولن يتم السكوت عنه أو قبوله أو السماح بتمريره تحت أي غطاء خادع مثل حرية التعبير أو غيرها من العناوين الكاذبة، خاصة وأن هذه العناوين كلها تسقط أمام انتقاد العدو الصهيوني في أمريكا ودول الغرب الكافر ولا يبقى لها أثر يذكر.

وندد البيان بالجريمة الأمريكية المسيئة للقرآن الكريم.. محملاً أمريكا وبريطانيا والعدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الإساءات المتكررة التي تعكس عداءً صريحاً للإسلام والمسلمين، وتنسجم مع سجلهم الإجرامي الحافل بالعدوان والاحتلال وانتهاك الحرمات وقتل الأبرياء والأنبياء بغير حق.

كما أكد استمرار وثبات الموقف الإيماني المساند للشعب الفلسطيني والاستعداد والجهوزية العالية للجولة القادمة من الصراع مع الأعداء، ومواصلة التعبئة والتحشيد والفعاليات والأنشطة المختلفة بلا كلل ولا ملل حتى النصر.

وأعلن بيان الوقفة، عن استمرار المواقف العملية المشروعة بكل أشكالها وفي مقدمتها مسار المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية.. داعياً كل أبناء الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في هذا المسار المهم.

ودعا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في مظاهرات كبرى استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ليسمع العالم الصوت الرافض والغاضب ضد الإساءات الأمريكية والصهيونية المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات، والتأكيد على ثبات الموقف الإيماني في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، والجهوزية في مواجهة كل مخططات ومؤامرات الأعداء التي تستهدف الوطن والمنطقة.

..................

انتهى / 232