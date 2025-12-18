العراق يقدم طلبًا لليونسكو لإدراج مولد الرسول (ص) والقرآن الكريم على لوائح التراث الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن ممثل العراق الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أسعد سواري، عن تقديم طلب رسمي لإدراج مولد النبي محمد (ص) والقرآن الكريم ضمن لوائح التراث الدولية للمنظمة.

وأوضح سواري، بحسب بيان رسمي، أن العراق قدّم الطلب إلى ممثلي الدول الإسلامية في مقر اليونسكو بمدينة باريس، ويتضمن إدراج مناسبة مولد النبي محمد (ص) على سجل “ذاكرة العالم” بوصفها مناسبة ذات قيمة إنسانية وروحية عالمية.

وأضاف أن الطلب الثاني يشمل إدراج القرآن الكريم على قائمة التراث الدولي، بهدف حمايته من الانتهاكات المتكررة، ومنع بعض الحكومات من السماح لمتطرفين بتدنيس الكتاب المقدس للمسلمين عبر حرقه أو تمزيقه.

ويأتي هذا التحرك في ظل موجة جدل أثارتها حوادث متكررة في بعض الدول الأوروبية، بعد السماح بعمليات حرق علنية للقرآن الكريم، ما قوبل بإدانات واسعة من دول ومنظمات إسلامية.

..................

انتهى / 232