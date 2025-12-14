تجري مراجعة للمجمع التعليمي والرياضي المقترح من قبل مركز الأحد الإسلامي في ولاية بنسلفانيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قدّم مركز الأحد الإسلامي في ولاية بنسلفانيا مقترحًا إلى لجنة التخطيط في البلدة لإنشاء مرفق تعليمي وملاعب رياضية ملحقة به.

وبحسب المقترح، سيتم استخدام ثلاث قطع أرض تقع ضمن منطقة سكنية منخفضة الكثافة لبناء المجمع التعليمي.

تشير الإحاطات المقدمة للجنة إلى أن المشروع يتضمن مبنى تعليميًا من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 28,235 قدمًا مربعًا، سيُبنى بجوار مسجد تبلغ مساحته حوالي 27,000 قدم مربع، وقد حصل بالفعل على التراخيص اللازمة.

ستضم المدرسة الخاصة المزمع إنشاؤها 20 فصلًا دراسيًا، منها 12 فصلًا للمرحلة الابتدائية و8 فصول للمرحلة المتوسطة، وهي مصممة لاستيعاب "مئات الطلاب". وأشار مسؤولو التخطيط إلى أنه على الرغم من أن المقترح قيد الدراسة، إلا أن هناك مخاوف تتعلق بانسيابية حركة المرور وقدرة البنية التحتية، مما يستدعي إجراء دراسات تكميلية ومراجعة إضافية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.