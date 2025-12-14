شرطي هندي یعتدي على مؤذن مسجد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تعرض مؤذن مسجد في مدينة مظفر نجر بولاية أوتار براديش الهندية للضرب والإساءة اللفظية على يد الشرطة فور رفعه أذان الفجر يوم الأربعاء، في حادثة أعادت إلى الواجهة اتهامات بالتحيز ضد المسلمين في أجهزة الشرطة بالولاية. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة مفتش الشرطة فينود تشودري وهو يدفع ويضرب محمد عرفان، مؤذن مسجد المدينة في حي سروات، بعنف بعد لحظات من خروجه من المسجد. وصرح عرفان لوسائل الإعلام بأن الضابط، دون أي استفزاز أو إنذار، أعلن أن الأذان "غير قانوني"، على الرغم من امتلاك المسجد ترخيصًا كتابيًا ساري المفعول صادرًا عن إدارة المنطقة. ووفقًا لعرفان، عندما حاول إبراز الترخيص الرسمي، رفض الضابط النظر إليه، واقتاده مع عدد من رجال الشرطة إلى مركز شرطة سيفيل لاينز. وادعى أنه تعرض للضرب والإهانات المعادية للإسلام داخل المركز، واحتُجز بشكل غير قانوني لعدة ساعات.

وادعى المؤذن أيضًا أن الضابط قال له أثناء احتجازه: "إذا كنت تحب الأذان لهذه الدرجة، فاذهب إلى باكستان". وذكرت مصادر محلية أن عرفان لم يُفرج عنه إلا بعد تجمع سكان المنطقة أمام مركز الشرطة احتجاجًا. وأدانت منظمات وقادة مسلمون الحادثة، واصفين إياها بأنها جزء من نمط مقلق لاستهداف الممارسات الدينية الإسلامية المرخصة قانونًا في ولاية أوتار براديش. والتقى مسؤولون من جمعية علماء الهند بالرجل المصاب، وقدموا شكوى رسمية إلى قائد شرطة المنطقة، وطالبوا بالإيقاف الفوري للمفتش عن العمل واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحقه. ووصف محامٍ محلي الحادثة بأنها انتهاك صارخ للحريات الدينية المكفولة بموجب الدستور الهندي، وحذر من أن عدم معالجة مثل هذه الحالات سيؤدي إلى مزيد من تآكل ثقة الأقليات في الشرطة. ولم تصدر السلطات حتى الآن أي رد رسمي على هذه الادعاءات.