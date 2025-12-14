أقامت عتبة العباس(ع) المقدسة في سنجار احتفالاً بمناسبة بلوغ سن الرشد تكريماً لذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء(س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظّمت دائرة الشؤون الدينية بالعتبة العباسیة (س) الاحتفال المركزي لبلوغ سنّ التكليف الديني في محافظة نينوى، إحياءً لذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

أُقيم الاحتفال في قضاء سنجار، بمشاركة عدد من الفتيات المُكلّفات وعائلاتهن، إلى جانب حضور شخصيات دينية واجتماعية. وقال رئيس قسم التوجيه والدعم، الشيخ حيدر العارضي: "إن إقامة احتفال بلوغ سنّ التكليف الديني في هذه المناسبة المباركة بقضاء سنجار يحمل رسالة إنسانية وتربوية مفادها أن بناء المجتمع يبدأ بتنشئة شخص ملتزم بقيمه الدينية". وأضاف: "تُعدّ هذه الفعاليات جزءًا من برنامج شامل تسعى من خلاله العثمانية العباس (س) إلى دعم الأسر الملتزمة دينيًا وتعزيز الهوية الدينية للفتيات". واختُتم الحفل بتوزيع الهدايا المباركة من ضريح أبا الفضل العباس (س)، بالإضافة إلى شهادات تقدير للفتيات المُختارات.