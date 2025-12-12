بمناسبة ولادة السيدة الزهراء وأسبوع العفاف.. حضور واسع في احتفالية التكليف الشريعي للفتيات بالنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ضمن فعاليات أسبوع العفاف الخاص باستذكار الولادة الميمونة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)، أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، أمس الخميس، احتفالية كبرى تمثّلت بـمهرجان التكليف السنوي الثاني عشر بحضور واسع في صحن السيدة الزهراء (عليها السلام).

وألقى الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة كلمة الافتتاح، قدّم خلالها التهاني إلى العالم الإسلامي بهذه المناسبة العطرة، مستذكراً السيرة الطاهرة للصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

كلمة الحوزة العلمية

الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ مقداد الكعبي ألقى كلمة حملت رسالة إلى الفتيات تعد نهجاً من حياة وعفة الصديقة الطاهرة (عليها السلام) والانتماء إليها والتحلي بالعفاف والابتعاد عن ما يدعون إليه أعداء فاطمة (عليها السلام ) من أجل الفوز بالحياة الآخرة.

تكريم الفتيات

وشهد المهرجان مشاركة ثلاثة آلاف فتاة بلغت سنّ التكليف الشرعي، برفقة ذويهن والكوادر التربوية من مختلف مدارس محافظة النجف الأشرف، إضافة إلى حضور فتيات من دول أوربية من بينها أوكرانيا والسويد، إذ عبّرن عن فرحتهن بشرف ارتداء الحجاب في رحاب المولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

الهدف من الفعالية

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ ﻣﻔﮭوم التكليف اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻔﺗﯾﺎت ﺑﺄﺳﻠوب محبب وواﺿﺢ وﺗﻌزﯾز القيم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﺛل الحياء واﻟﻌﻔﺎف واﻻﻟﺗزام اﻟذاﺗﻲ وﺗﻌرﯾف المكلفات ﺑﺄھم الأحكام الأساسية ﻛﺎﻟﺻﻼة والطهارة والحجاب ودعم ﺛﻘﺔ اﻟﻔﺗﺎة ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ وتشجيعها ﻋﻠﻰ تحمل مسؤولياتها الجديدة وﺧﻠق ذﻛرى إيجابية وﻣؤﺛرة ﺗرﺑط اﻟﻔﺗﺎة بالتكليف واﻟﮭوﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ.

وتأتي هذه الفعاليات من ضمن برنامج شامل أعدّته العتبة العلوية المقدّسة لإحياء المناسبة المباركة، وإضفاء أجواء روحانية تليق بمقام السيدة الزهراء (عليها السلام)، وترسيخ قيم العفة والولاء لآل البيت (عليهم السلام). ويشمل البرنامج أكثر من 40 فعالية منوعة داخل النجف الأشرف وخارجها.

