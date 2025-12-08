خسائر بـ100 مليون دولار لحاملة الطائرات الأميركية "هاري إس. ترومان"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ البحرية الأميركية كشفت، في تقرير حديث، عن تكبّد حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" خسائر تُقدَّر بنحو 100 مليون دولار، وذلك خلال تنفيذها مهمة استمرت ثمانية أشهر.

وتُعدّ حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس. ترومان" (USS Harry S. Truman CVN-75) واحدة من أبرز القطع في الأسطول الأميركي، وتنتمي إلى فئة نيميتز النووية الشهيرة.

ودخلت الخدمة في تموز/يوليو 1998، وتشكل منذ ذلك الحين ركناً أساسياً في قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ قوة نيران بحرية – جوية بعيدة المدى في مختلف البحار.

كما تتميز الحاملة، بأنّها منصة عمليات عسكرية متقدّمة، أداة للضغط السياسي والعسكري، قدرة على العمل لفترات طويلة.

وشاركت "هاري إس. ترومان" في العدوان على اليمن في عام 2024، وتضررت أكثر من مرّة بفعل صواريخ القوات المسلّحة اليمنية في البحر الأحمر.