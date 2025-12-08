إقامة ندوة افتراضیة تحت عنوان "أصالة الوجود في مدرسة صدر المتألهین ونقطة التحول في الفلسفة الإسلامية"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تُعقد سلسلة الندوات الافتراضیة للعلوم الإنسانية الإسلامية من قبل مؤسسة "مصباح" الدولية بالتعاون مع مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث (ره) مع التركيز على "أصالة الوجود في مدرسة صدر المتألهین ونقطة التحول في الفلسفة الإسلامية".

محاضر هذه الندوة سیکون الدكتور منصف حامدي، أستاذ جامعي في تونس، والمدیر العلمي لهذه الجلسة هو حجة الإسلام السيد فريد قهستاني.

سيُعقد هذا اللقاء العلمي يوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 م، من الساعة الواحدة ظهرًا حتی الثانية والنصف بتوقیت إیران والساعة التاسعة والنصف صباحًا حتی الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة ستُعقد باللغة العربية، وستُمنح شهادة ثنائية اللغة للمشاركين.

للراغبين في حضور هذه الندوة، يُرجى المبادرة عبر رابط: b8.iki.ac.ir.