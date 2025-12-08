إسرائيل: 22 ألف ضابط وجندي أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تشير الأرقام -التي أوردتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية- إلى أن من بين إجمالي عدد المصابين يتلقى نحو 31 ألفا العلاج لمشكلات نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

وتضيف الوزارة أن 22 ألف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة ، من بينهم 58% يتلقون العلاج لمشاكل الصحة النفسية، حيث قالت الوزارة إنها تتلقى ما يقارب 1500 طلب شهريا للاعتراف بمشكلات نفسية مرتبطة بالخدمة العسكرية.

وتوقعت الوزارة أن يصل عدد المصابين الذين يتلقون العلاج إلى 100 ألف بحلول عام 2028، نصفهم تقريبا سيعانون من اضطرابات نفسية.

ومنذ بداية الحرب على غزة أصيب أكثر من ربع الجرحى الحاليين (26%)، بينهم 132 أصبحوا مقعدين على الكراسي المتحركة و64 يعانون عجزا كاملا بنسبة 100%، إضافة إلى 88 مبتورا، و5 فقدوا أبصارهم نتيجة إصابات الحرب.

وفي مواجهة هذا الارتفاع الكبير في أعداد المصابين، شكّلت وزارتا الدفاع والمالية -بحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية- لجنة عامة لبحث توسيع نطاق الدعم والعلاج لجنود الجيش وقدامى المحاربين الجرحى.

وأكدت وزارة الدفاع أنها بصدد زيادة ميزانية القسم بنسبة 53% لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل (2.57 مليار دولار)، يخصص نصفها تقريبا لعلاج الحالات النفسية.

وتشير بيانات الوزارة، وفقا للصحيفة، إلى أن غالبية المصابين (68%) من فئة عمرية تتجاوز الـ40 عاما، وأن مدينة موديعين-مكابيم-ريوت سجلت أعلى معدل إصابات بالنسبة لعدد السكان، تليها هرتسليا ورمات غان، في حين يُعد أكبر المصابين سنا أحد قدامى مسلحي منظمة "الهاغاناه" الصهيونية ويبلغ حاليا 98 عاما.