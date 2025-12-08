بمناسبة ولادة السيدة "فاطمة الزهراء"..المصادقة على خطة اعلامية خاصة بأسبوع العفاف في العتبة العلوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحت شعار "على خطى فاطمة" عقد قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة اجتماعاً موسعاً للمصادقة على الخطة الإعلامية الخاصة بأسبوع العفاف للعام 1447هـ، الذي يهدف إلى الاحتفال بذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

خطة إعلامية شاملة

وفي هذا السياق صرح النائب الإداري لرئيس قسم الإعلام، الخادم جعفر البديري، للمركز الخبري قائلاً:" شهد الاجتماع حضور جميع المفاصل التنظيمية والتنفيذية والتخطيطية في قسم الإعلام، وجرى وضع اللمسات الأخيرة قبل إطلاق الخطة الشاملة لمهرجان هذا العام، بما يضمن تغطية إعلامية مكثفة للفعاليات المتنوعة للمهرجان".

فعاليات خدمية وإنسانية

يشار إلى أن الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تولي مهرجان أسبوع العفاف السنوي اهتماماً كبيراً، وتعمل على تكريس القيم التربوية والاجتماعية المستلهمة من سيرة السيدة الزهراء (عليها السلام) ويتضمن المهرجان أيضاً مبادرات تطوعية، ودعم شرائح اجتماعية متنوعة.

