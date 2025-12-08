تقرير مصور/ الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) يقلي كلمة بمناسبة يوم الطالب في جامعة الأديان والمذاهب بقم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أُقيمت مراسم إحياء يوم الطالب في قاعة الإمام موسى الصدر بجامعة الأديان والمذاهب في قم. وقد تخلل الحفل كلمة ألقاها آية الله رمضانـي، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، تناول فيها تكريم المكانة الرفيعة للطلبة وتوضيح رسالتهم الحيوية ضمن منظومة الجمهورية الإسلامية.