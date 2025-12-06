تفكيك خلية تابعة لزمرة "خلق" الارهابية قرب طهران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال قائد قوات الحرس الثوري العقيد صمد سلطاني اليوم السبت انه " بعد المراقبة على مدار الساعة وتنفيذ إجراءات استخباراتية دقيقة من قبل قوات الحرس الثوري في مقاطعة بهارستان، وبالتعاون الفعال مع السلطة القضائية، تم تحديد هوية واعتقال عناصر مرتبطة بمنظمة خلق الارهابية، والتي أقدمت خلال الأيام الماضية على إحراق مدرسة دينية ومراكز للتعبئة وعدة مساجد في محافظة طهران."

وأضاف، مؤكداً أن تأمين الأمن العام دائماً ما يكون على رأس أولويات مهام الحرس الثوري مؤكدا ان عملية ملاحقة واعتقال الأفراد الآخرين المرتبطين بهذه الأعمال التخريبية مستمرة بجدية.

