367 شهيدا وانتشال 624 حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، في بيان إن 6 شهداء، بينهم واحد جديد و5 انتُشلوا من تحت الأنقاض، و 15 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية.

ولم تقدّم تفاصيل إضافية بشأن القتيل الجديد أو طبيعة الإصابات، غير أنّ قوات الاحتلال تواصل خرق الاتفاق بقصف مناطق مدنية وإطلاق النار تجاه سكانها في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضحت الوزارة أنّ إجمالي حالات الانتشال منذ سريان وقف إطلاق النار بلغ 624 حالة، فيما سجلت منذ ذلك التاريخ 367 شهيداً و953 إصابة.

وبصورة إجمالية، قالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 70,354 شهيداً و 171,030 مصاباً، مؤكدة أنّ أعداداً أخرى من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، بسبب العجز عن الوصول إليهم في ظل الدمار الواسع ونقص المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، في وقت خلّفت فيه الهجمات دماراً هائلاً في البنية التحتية للقطاع، قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

وتابعت الوزارة أنّ جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق أيضاً من خلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية وصفتها بـ”الكارثية”.

