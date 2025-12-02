زهرة الابتسامة؛ كتاب للأطفال عن والدة النبي محمد (ص) يُنشر في الهند

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بفضل جهود قسم الخدمات الثقافية والنشر في المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، تُرجم كتاب الأطفال "شوكة لبخز" من سلسلة "دوار الشمس"، للكاتب مهدي وحيدي صدر، إلى اللغة الأردية ونُشر في الهند. تُعرّف هذه القصة الجميلة، المُصوّرة، القراء الصغار على السيدة آمنة بنت وهب، والدة النبي محمد (ص). تروي القصة اللقاء التاريخي بين عبد المطلب (جد النبي) ووهب، الذي شهد عرض الزواج بين آمنة وعبد الله (والد النبي).

يُسلّط الكتاب الضوء على النسب الرفيع والمكانة الاجتماعية لعائلة وهب، وعلى طهارة وعفة كلٍّ من آمنة وعبد الله، وتجنبهما التام لعبادة الأصنام والكسب الحرام في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.

كما يُغطي الكتاب برفق وفاة عبد الله قبل ميلاد النبي (ص)، ووفاة آمنة عندما كان النبي في السادسة من عمره فقط. تتميز كل صفحة برسوم توضيحية ملونة ومناسبة للأطفال، تتناسب مع كل جزء من القصة. تتضمن الصفحات الأخيرة نبذة واضحة عن السيدة آمنة (اسم الأب، وتاريخ ميلادها ووفاتها، وعمرها، ومكان دفنها)، بالإضافة إلى إشارات إلى المصادر التاريخية المُستخدمة. هذا الكتاب المُؤثر متوفر الآن باللغة الأردية للأطفال والقراء الصغار في جميع أنحاء الهند.