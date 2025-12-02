مجموعة مشاتل الكفيل تنفذ حملة لزراعة أكثر من 700 شجرة في قضاء الحر بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ باشرت كوادر مجموعة مشاتل الكفيل التابعة للعتبة العباسية المقدسة حملةً لزراعة أكثر من 700 شجرة في قضاء الحر بمحافظة كربلاء.

وأوضح نائب مدير المجموعة، الأستاذ علي حمزة سالم، أن "الحملة شملت زراعة أشجار خارجية كبيرة بثلاثة أصناف، تتميز بارتفاعات تصل إلى 4 أمتار وسمك لا يقل عن بوصتين".

وأضاف أن "الحملة شملت مناطق متفرقة من القضاء، شملت القطاعات العسكرية والطاقة والأمن الداخلي، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مستشفى الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) ومرقد الحر بن يزيد الرياحي (رضي الله عنه)".

وأشار سالم إلى أن "جميع الأشجار التي زُرعت مناسبة للظروف البيئية في العراق".