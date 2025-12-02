انعقاد الدورة الحادية عشرة في تعليم أحكام التلاوة لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، الدورة الحادية عشرة في تعليم أحكام التلاوة لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف.

وقال أحد ملاكات معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع الشيخ وسام السبتي إنَّ "المعهد أقام الدورة الحادية عشرة من دوراته القرآنية التعليمية في أحكام التلاوة، ضمن المشروع القرآني لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف بمدرسة المهدية".

وأضاف أنَّ "الدورة تتضمن دراسة المستوى الثاني في مادة أحكام التلاوة، بمشاركة 25 طالبًا، ليرتفع بذلك عدد الطلبة المشاركين في جميع الدورات إلى 285 طالبًا".

ويشتمل البرنامج التعليمي على ثلاثة مستويات في كل من أحكام التلاوة وعلوم القرآن الكريم؛ إذ يستمر المستوى الأول في كلتا المادتين مدة شهرين، ويستمر المستوى الثاني ثلاثة أشهر، ويتخرج الطالب بعد ذلك متقنًا قواعد التجويد، وملمًّا بأساسيات العلوم القرآنية ومبادئها ، ليكون مؤهلًا للالتحاق بالمستوى الثالث، وهو مستوى تخصصي في علوم القرآن الكريم.

......

انتهى/278