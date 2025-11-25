العتبة الحسينيّة المقدّسة تطلق المسابقة القرآنيّة الفرقيّة الوطنيّة التاسعة في جامعة كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلقت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينيّة المقدّسة، بالتعاون مع كليّة العلوم الإسلاميّة وكليّة التربية للعلوم الإنسانيّة وكليّة القانون في جامعة كربلاء، المسابقة القرآنيّة الفرقيّة الوطنيّة التاسعة في الحفظ والتلاوة والتفسير ضمن مشروعها القرآني في الجامعات العراقية، يوم الأحد الموافق 23 تشرين الثاني 2025.

وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني وسام نذير الدلفي: "افتُتِح برنامج المسابقة بتلاوة قرآنيّة للبرعم خضر حسن فاضل أحد طلبة مشروع البراعم الوطني، أعقبها كلمة لعميد كليّة العلوم الإسلاميّة الدكتور محمد حسين الطائي، رحّب فيها بالوفود المشاركة وأكّد على أهمية إشاعة الثقافة القرآنيّة بين طلبة الجامعات.

ثم ألقى رئيس قسم دار القرآن الكريم الشيخ الدكتور خير الدين الهادي كلمةً أشار فيها إلى حرص دار القرآن الكريم و العتبة الحسينيّة المقدّسة على دعم المواهب القرآنيّة ورعاية هذه المسابقات بوصفها نقطة انطلاق نحو المشاركات الوطنيّة والدوليّة".

وأضاف الدلفي" بعد ذلك تمّ استعراض فيلم وثائقيّ عن المسابقة وبرامجها، تلته تلاوة استعراضيّة قدّمها طلبة مشروع التحفيظ الوطني في العراق، وسط تفاعل الحاضرين".



و بيّن "اختُتم حفل الافتتاح بدعوة لجنة التحكيم للمنصّة لإلقاء كلمة توضيحيّة حول آليّة التحكيم وقواعد المنافسة بين الفريقين المتسابقين، إيذانًا بانطلاق فعّاليّات اليوم الأوّل للمسابقة، لتنطلق المنافسات الأولى ضمن الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل، بينما تنطلق الفترة المسائيّة من اليوم الأوّل لإكمال خوض المنافسات القرآنيّة بين الفرق".

