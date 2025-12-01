إطلاق منصّة الحوار القرآني الإلكترونية في الجامعات العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلق المجمَعُ العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة منصة الحوار القرآني الإلكترونية، في أوَّل تجربة رقمية يشهدها مشروعه القرآني في الجامعات العراقية منذ انطلاقه قبل ستة أعوام.

وتولّى معهد القرآن الكريم في النجف التابع للمجمَع، تنظيم أولى جلسات المنصّة في كلية العلوم بجامعة الكوفة.

وقال مسؤول وحدة النشاطات القرآنية في المعهد، السيد الفضل عباس: إنّ "المنصة شهدت حضور أكثر من 650 طالبًا وطالبة من الكلية والأقسام المجاورة، وافتُتحت بتلاوةٍ قرآنية بصوت القارئ حسين النعماني، أعقبها حوار قرآني بعنوان:(مفاتيح قرآنية لإدارة وقت الشباب الجامعي) قدّمها الشيخ زمان الحسناوي، فيما أدار الجلسة مديرُ المعهد الدكتور مهنّد الميّالي".

وأضاف أنّ "المنصة تعتمد على الاستطلاعات الفورية والحوار المباشر بين الطلبة والمحاضر، عَبرَ تطبيق يُفعَّل على هواتف المشاركين داخل الجلسة" مؤكّدًا أنّ "اختيار موضوع الحوار جاء بناءً على تصويت الطلبة أنفسهم، ما جعل التجربة أكثر تفاعلًا وارتباطًا باهتماماتهم الواقعية".

وسجّلت المنصّة تفاعلًا لافتًا من طلبة الجامعة وملاكاتها التدريسية والإدارية، إذ أسهمت مشاركاتهم في توسّع دائرة النقاش وإضفاء طابع حيويّ يعكس رغبة الوسط الجامعي في الانخراط بالمبادرات القرآنية ذات الطابع المعرفي والحوار المباشر.

........

انتهى/ 278

