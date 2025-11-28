إقامة فعاليات المهرجان الدولي الفاطمي الثاني بلغة الأوردو في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقامت العتبة العباسية المقدسة فعاليات المهرجان الدولي الفاطمي الثاني بلغة الأوردو.

ونظم المهرجان قسم الشؤون الدينية في العتبة المقدسة، إحياءً لذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، بحضور رئيس القسم الشيخ صلاح الكربلائي ومعاونيه، وشخصيات دينية وحوزوية وأكثر من 350 طالبًا من طلبة العلوم الدينية الناطقين بلغة الأوردو.

واستُهل المهرجان الذي أُقيم في قاعة الإمام الحسن (عليه السلام) داخل العتبة المقدسة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث العبيدي، وقراءة سورة الفاتحة ترحمًا على أرواح الشهداء، وإلقاء كلمة العتبة العباسية المقدسة قدمها الشيخ الكربلائي الذي دعا فيها إلى أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تستبيح الأذواق والآداب، عبر التحلي بخلق النبي الأكرم وابنته السيدة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليهما) والسير على نهج كتاب الله العزيز.

وقال معاون رئيس القسم الشيخ علي موحان: إنّ "المهرجان يأتي بمناسبة حلول الأيام الفاطمية ذكرى شهادة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها)، وهو خاص بطلبة العلم الناطقين بلغة الأوردو من الطلبة الذين يأتون من دولة باكستان والهند وغيرها".

وأضاف "يهدف المهرجان إلى بيان مظلومية السيدة الطاهرة (صلوات الله وسلامه عليها)، ونشر ثقافة أهل البيت (عليهم السلام) في تلك البلاد، والاحتفاء بطلبة العلم وقد بلغ عدد الحاضرين اليوم أكثر من 350 طالبًا حوزويًّا من فضلاء الحوزة، إلى جانب عدد من طلبة العلوم في كربلاء، الذين سيتكفلون ببيان قضية مظلومية السيدة الطاهرة، والخروج بمجموعة توصيات لتطوير العمل التبليغي لهؤلاء الطلبة سواء داخل العراق أو خارجه".

من جانبه بيّن فضيلة الشيخ علي النجفي في أثناء كلمة له ضمن فعاليات المهرجان، منزلة السيدة الزهراء (عليها السلام) وصفاتها، وما تمتعت به من صبر رغم ما تعرضت له من ظلم، فضلًا عما بلغها من أخبار عن المصاب العظيم الذي سيحل على ولدها سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، فقد حملت ذلك النبأ بقلب ملؤه الإيمان والرضا بقضاء الله، مجسدة أعلى مراتب الصبر واليقين.

وأثنى النجفي على الجهود المباركة التي تبذلها العتبة العباسية المقدسة في رعاية الناطقين باللغة الأوردو؛ نظرًا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية واسعة في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أنّ نسبة كبيرة من المؤمنين حول العالم يتحدثون بهذه اللغة.

وتضمن المهرجان إقامة مجلس عزاء بحق السيدة الصديقة الطاهرة (عليها السلام)، قدمه الشيخ نذر عباس المطهري، تطرق فيه إلى حياة السيدة الزهراء (عليها السلام) ومواقفها وتضحياتها في سبيل نصرة الرسالة المحمدية، وبيان مظلوميتها وما جرى عليها من مصائب بعد شهادة أبيها (صلى الله عليه وآله).

