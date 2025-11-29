آية الله رمضاني: ضرورة التعريف الإيجابي بالتشيع للعالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني" رئيس مؤسسة البيان للتواصل والتأصيل، وأشار إلى قلقه بشأن التعريف بالتشيع، قائلاً: منذ أكثر من 30 عاماً، كان لدي فكرة للتعريف بالتشيع للعالم بشكل إيجابي، وهو تعريف يستند إلى مصادر الشيعة نفسها ودون مواجهة أفكار الآخرين. على سبيل المثال، ما الذي يمكن أن تقدمه الشيعة في موضوع الله؟ أعتبر القيام بهذا العمل ضرورياً.

وأضاف سماحته: اليوم، هناك أفراد في المؤسسات العلمية موجودون وتخصصاتهم معروفة، ويعملون في مجالات محددة. على سبيل المثال، يوجد شخص متخصص في عرفان أهل البيت. ونظرًا لتنوع المجالات العلمية الأخرى، فإنّ العمل الفردي لا يكفي، ويجب الانتقال إلى العمل الجماعي؛ لتحقيق النتائج المرجوة، فإننا نشهد حاليًا تعددًا في المجالات العلمية المختلفة، ولا يمكن لشخص واحد أن يتخصص في جميع هذه المجالات؛ ولهذا فإن العمل الفردي لا يحقق نتائج مرضية.

وأضاف الأمين العام المجمع العالمي لأهل البيت (ع): يجب أن نسعى كي تصبح أعمالنا مصدرًا للآخرين. على سبيل المثال، يجب أن يتم تأليف مجموعة من مجلد واحد للتعريف بالشيعة. هذا العمل يختص بالحوزة العلمية ويجب أن يُنشر باسم الحوزة أيضًا. بدأت مؤسسة البيان للتواصل والتأصيل في هذا المجال عملًا مهمًا بعنوان موسوعة معارف الشيعة، وهو عمل ذو أهمية وأولوية، فيجب أن نشكر المسؤولين في هذه المؤسسة على القيام بمثل هذا العمل، ونحن أيضًا في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) نسعى لأن يكون لنا دور في إزالة الستار عن هذه المجموعة، وإنّ انعقاد جلسات النقد والمناقشة لهذه المجموعة من الأمور الضرورية لتحسين جودتها.

وأشار سماحته إلى أن موسوعة ويكي الشيعة معتبرا إياها واحدة من الأعمال الناجحة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، مبيّنًا أنها موسوعة إلكترونية تمضي في مسار النمو، لكنها لا تزال بعيدة عن الوضع المثالي.

..............

انتهى/ 278