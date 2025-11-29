العتبة العلويّة المقدّسة تستضيف وفدًا من طالبات معهد الزهراء (ع) للعلوم القرآنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استضاف قسم الشؤون النسوية في العتبة العلوية المقدسة وفدًا يضمّ ٣٠٠ طالبة من معهد الزهراء (عليها السلام) للعلوم القرآنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين العتبات المقدسة في تعزيز البرامج الدينية والروحية الموجهة للطالبات.

وقالت مسؤولة قسم الشؤون النسوية، الخادمة رملة الخزاعي: "إنّ البرنامج يأتي امتدادًا للتعاون البناء بين العتبات المقدسة، ويهدف إلى تعميق الوعي الروحي والقرآني لدى الطالبات من خلال مجموعة من الفعاليات التي تقام داخل أروقة الحرم العلوي المطهر".

من جهتها، أوضحت زهراء محمود من المعهد القرآني أن هذه الزيارة تعد جزءًا من البرامج العملية والروحية التي يعمل عليها المعهد بالتنسيق المستمر مع العتبات المقدسة، لما لها من أثر تربوي ومعرفي يسهم في تعزيز شخصية الطالبة وتقوية ارتباطها بالمقدسات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص العتبتين المقدستين على دعم الأجيال الواعدة، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، عبر مبادرات مستمرة تسهم في بناء وعي راسخ وثقافة قرآنية رصينة لدى الطالبات.

