احتجاجات في نيويورك تضامنا للشعب الفلسطيني 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ رفع مئات المتظاهرين في ميدان كولومبوس (Columbus Circle) بحي منهاتن بولاية نيويورك، الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء القصف الصهيوني على غزة، وفرض حظر أسلحة فوري من الولايات المتحدة على كيان الاحتلال الصهيوني.

واعتبر المتظاهرون أن التدفق المستمر للسلاح يغذي "الإبادة الجماعية المتواصلة" لهذا الكيان .

كما طالب المتظاهرون بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بالعدوان على الفلسطينيين، ووقف الدعم المالي والعسكري الذي يُقدّم لهذا الكيان.

