إقامة الندوة الرابعة عن دور علماء الشيعة في تطور الحركة العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام مركز الصادقين (عليهما السلام) للبحوث والدراسات والتحقيق التابع للهيأة العليا لإحياء التراث في العتبة العباسية المقدسة، ندوته الرابعة عن دور علماء الشيعة في تطور الحركة العلمية، في محافظة النجف الأشرف.

وقال مسؤول وحدة الإعلام في المركز الشيخ حمد الشمري: إنَّ "المركز نظم ندوة علمية بعنوان (منهج الفرضية المفسرة في استكشاف طبقات الرجال)، في محافظة النجف الأشرف، وهي الندوة الرابعة ضمن سلسلة ندوات المركز عن دور علماء الشيعة في تطور الحركة العلمية".

وأضاف أنَّ "الندوة شهدت طرح ورقة بحثية مثّلت نافذة جديدة لقراءة الطبقات الرجالية، وسط تفاعل الحاضرين من النخب الحوزوية والأكاديمية".

من جهته، بين محاضر الندوة السيد غيث شبر أنَّ "المحاضرة كانت تخصصية لذوي الاختصاص فقط، وكان الطرح فيها لمنهج الفرضية المفسرة في استخراج طبقات الرجال، كمنهج جديد تقنينًا، مع أنَّه ليس جديدًا من ناحية التطبيق".

