فيديو | عملية صهيونية فاشلة في ضواحي دمشق مع 13 مصاب من جنود الاحتلال

رمز الخبر: 1755269

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في الساعة 2:52 صباحاً، بدأت قوة من اللواء 55 للمظليين عملية لاعتقال مواطنين سوريين في ضاحية دمشق.بعد اعتقالهم، وأثناء مغادرة قوات الجيش المنزل، بدأ إطلاق نار في محيط القرية، وأطلق الأهالي النار على إحدى سيارات الهامر التابعة للقوة الخاصة.تعرضت قوات الجيش في بيت جن لإطلاق نار من مسافة قريبة جدا و في أعقاب هذا الحادث، تم استدعاء سلاح الجو للدعم، ولكن نظرا لقرب موقع الاشتباك، لم يتمكن من التدخل بفعالية. أصيب 13 جندياً في العملية، ثلاثة ضباط منهم في حالة حرجة، نقل المصابون بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى رامبام.